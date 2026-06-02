Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Hamile kadın ve eşi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya-Kocaeli sınırında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişiler, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otoyolun Akmeşe Gişeleri mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 05 DU 511 plakalı otomobil ile 34 KJV 303 plakalı SUV tipi araç çarpıştı.
Kazada SUV tipi araçta bulunan R.M. ve hamile olduğu öğrenilen eşi D.M. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.