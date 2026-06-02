Katılımevim, dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri arasında ilk 50’de

TIME dergisi ve saygın istatistik kuruluşu Statista tarafından hazırlanan “World’s Growth Leaders 2026” (Dünyanın Büyüme Liderleri) listesinde Katılımevim küresel ölçekte dikkat çeken bir başarı elde etti. Halka açık 1.000 prestijli şirketin yer aldığı listede Katılımevim, dünya genelinde 45’inci, Türk şirketleri arasında ise 5’inci sırada yer aldı.

TIME ve Statista tarafından gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmede; şirketlerin son beş yıldaki gelir artışı, çalışan sayısındaki büyüme ve sürdürülebilir ölçeklenme kabiliyetini içeren operasyonel performansları esas alındı. Araştırmaya dahil edilen halka açık şirketler; kârlılık, borçluluk düzeyi, nakit akışı ve finansal dayanıklılık gibi kriterlerin yanı sıra hisse getirisi, piyasa değeri artışı ve volatilite gibi göstergeler üzerinden de değerlendirildi.







Yalnızca en hızlı büyüyen şirketleri değil, aynı zamanda güçlü mali yapıya ve sağlıklı piyasa performansına sahip sürdürülebilir büyüme liderlerini belirlemeyi amaçlayan bu listede üst sıralarda yer almak, Katılımevim'in verimli iş modelinin, güçlü organizasyon yapısının ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımının uluslararası ölçekte takdir gördüğünü ortaya koydu.

Katılımevim tarafından yapılan açıklamada, uluslararası alanda kazanılan bu başarının şirketin sürdürülebilir büyüme vizyonunu daha da güçlendirdiği vurgulanırken; "Birlikte büyüyoruz, birlikte güçleniyoruz" felsefesiyle bu önemli başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına, iş ortaklarına ve paydaşlara teşekkür edildi.



2023 yılından bu yana Borsa İstanbul'da KTLEV koduyla işlem gören Katılımevim, tasarruf finansman sektöründe halka açık tek şirket olarak faaliyetlerini sürdürürken, istikrarlı büyüme performansını uluslararası platformlarda da tescillemeye devam ediyor.

