Kağıthane'de hatalı sollama kazası kamerada

Olay, 26 Mayıs Salı günü saat 17.15 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan T. yönetimindeki 09 KA 620 plakalı otomobil Talatpaşa Caddesi'nde seyir halindeyken dönüş yapmak istedi.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen Hasan D. yönetimindeki 34 HUD 973 plakalı motosiklet otomobille çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen Hasan D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan Hasan D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.