Gümüşhane'de korkunç olay: Tartıştığı eşini başına odunla vurarak öldürdü

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde Halis Pekin (27), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin’i (26) başına odunla vurarak öldürdü. Jandarma, firari şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.