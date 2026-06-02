Giresun'da heyelan nedeniyle 33 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

AFAD EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 18-29 Mayıs tarihleri arasında etkili olan aşırı yağışların il merkezi ile bazı ilçe, köy ve mahallelerde heyelan ve kaya düşmelerine yol açtığı belirtildi. Açıklamada, "Bulancak ilçesi Bayındır köyünde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı etkileyen dairesel kayma şeklindeki heyelan sonucunda 16 konut tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Yetkililer, özellikle Kovanlık beldesi ve çevresinde yüksek hassasiyetli topoğrafik veriler elde edilerek risk durumunun kapsamlı şekilde değerlendirileceğini bildirdi.

MUHTAR YAŞANAN SÜRECİ ANLATTI Bayındır Köyü Muhtarı Saim Karakaya, bölgede son iki haftadır toprak hareketliliğinin gözlemlendiğini belirtti. Karakaya, "1988-89 yıllarında da bölgede toprak oynaması olmuş. İki haftadır köyde toprak kayması gözlemlendi. Takip ettik, AFAD'a bilgi verdik. Dün sabah bazı bölgelerde toprak çökmeleri yaşandı. AFAD ekipleri incelemelerine başladı. 16 hane boşaltıldı, bazı evlerde de incelemeler devam ediyor." dedi.

BÖLGEDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ DEVAM EDİYOR AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda saha gözlemlerini ve teknik incelemelerini sürdürüyor. Yetkililer, yeni gelişmeler doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceğini belirtiyor. Giresun heyelan olayına ilişkin çalışmalar sürerken, bölgedeki vatandaşların güvenliği için alınan önlemlerin artırılarak devam edeceği ifade ediliyor.