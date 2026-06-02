Giresun'da heyelan nedeniyle 33 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Bayındır köyü ile Kovanlık beldesinde aşırı yağışların ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle toplam 33 konut tedbir amacıyla tahliye edildi. AFAD ekiplerinin saha incelemeleri sürerken bölgede risk değerlendirme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Giresun heyelan gelişmesi, kent genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından gündeme geldi. Bulancak ilçesine bağlı Bayındır köyü ile Kovanlık beldesinde meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle AFAD, jandarma ve belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı. İlk incelemelerde risk altında olduğu değerlendirilen 33 konut tedbir amacıyla boşaltıldı.

BAYINDIR KÖYÜNDE 16 KONUT TAHLİYE EDİLDİ

AFAD ekiplerinin yaptığı saha incelemeleri sonucunda Bulancak ilçesine bağlı Bayındır köyünde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı etkileyen dairesel kayma şeklindeki heyelan tespit edildi. Risk nedeniyle bölgede bulunan 16 konut tedbir amacıyla tahliye edildi.

KOVANLIK BELDESİNDE İKİ AYRI HEYELAN MEYDANA GELDİ

Valilik açıklamasına göre Kovanlık beldesi Merkez Mahallesi Değirmen Yanı mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle 11 konut boşaltıldı. Soğuksu Mahallesi'nde meydana gelen ikinci heyelan sonrasında ise 6 konut daha tedbir amaçlı tahliye edildi.

Böylece Bulancak ilçesinde heyelan riski nedeniyle boşaltılan konut sayısı toplam 33'e ulaştı.

AFAD EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 18-29 Mayıs tarihleri arasında etkili olan aşırı yağışların il merkezi ile bazı ilçe, köy ve mahallelerde heyelan ve kaya düşmelerine yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Bulancak ilçesi Bayındır köyünde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı etkileyen dairesel kayma şeklindeki heyelan sonucunda 16 konut tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, özellikle Kovanlık beldesi ve çevresinde yüksek hassasiyetli topoğrafik veriler elde edilerek risk durumunun kapsamlı şekilde değerlendirileceğini bildirdi.

MUHTAR YAŞANAN SÜRECİ ANLATTI

Bayındır Köyü Muhtarı Saim Karakaya, bölgede son iki haftadır toprak hareketliliğinin gözlemlendiğini belirtti.

Karakaya, "1988-89 yıllarında da bölgede toprak oynaması olmuş. İki haftadır köyde toprak kayması gözlemlendi. Takip ettik, AFAD'a bilgi verdik. Dün sabah bazı bölgelerde toprak çökmeleri yaşandı. AFAD ekipleri incelemelerine başladı. 16 hane boşaltıldı, bazı evlerde de incelemeler devam ediyor." dedi.

BÖLGEDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ DEVAM EDİYOR

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda saha gözlemlerini ve teknik incelemelerini sürdürüyor. Yetkililer, yeni gelişmeler doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceğini belirtiyor.

Giresun heyelan olayına ilişkin çalışmalar sürerken, bölgedeki vatandaşların güvenliği için alınan önlemlerin artırılarak devam edeceği ifade ediliyor.

SIK SORULAN SORULAR

Giresun'da kaç ev boşaltıldı?

Bulancak ilçesindeki heyelanlar nedeniyle toplam 33 konut tedbir amacıyla tahliye edildi.

Heyelan hangi bölgelerde meydana geldi?

Bayındır köyü ile Kovanlık beldesinin Merkez ve Soğuksu mahallelerinde heyelanlar meydana geldi.

AFAD bölgede ne tür çalışmalar yürütüyor?

AFAD ekipleri saha incelemeleri, risk değerlendirmesi ve topoğrafik veri toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Tahliyeler kalıcı mı?

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda tahliyelerin tedbir amaçlı olduğu belirtildi. Nihai karar teknik incelemelerin ardından verilecek.

