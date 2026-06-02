Giresun'da heyelan nedeniyle 33 ev tedbir amaçlı boşaltıldı
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Bayındır köyü ile Kovanlık beldesinde aşırı yağışların ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle toplam 33 konut tedbir amacıyla tahliye edildi. AFAD ekiplerinin saha incelemeleri sürerken bölgede risk değerlendirme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.
BAYINDIR KÖYÜNDE 16 KONUT TAHLİYE EDİLDİ
AFAD ekiplerinin yaptığı saha incelemeleri sonucunda Bulancak ilçesine bağlı Bayındır köyünde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı etkileyen dairesel kayma şeklindeki heyelan tespit edildi. Risk nedeniyle bölgede bulunan 16 konut tedbir amacıyla tahliye edildi.
KOVANLIK BELDESİNDE İKİ AYRI HEYELAN MEYDANA GELDİ
Valilik açıklamasına göre Kovanlık beldesi Merkez Mahallesi Değirmen Yanı mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle 11 konut boşaltıldı. Soğuksu Mahallesi'nde meydana gelen ikinci heyelan sonrasında ise 6 konut daha tedbir amaçlı tahliye edildi.
Böylece Bulancak ilçesinde heyelan riski nedeniyle boşaltılan konut sayısı toplam 33'e ulaştı.