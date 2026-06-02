Fatih'te ruhsatsız masaj salonunda şüpheli ölüm: Soruşturma başlatıldı

Fatih'te bulunan bir masaj salonunda iddiaya göre müşteri Ufuk Sirel, 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 12 ekipleri yaralı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatırken, masaj salonunun ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.