Fatih'te ruhsatsız masaj salonunda şüpheli ölüm: Soruşturma başlatıldı
Fatih'te bulunan bir masaj salonunda iddiaya göre müşteri Ufuk Sirel, 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 12 ekipleri yaralı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatırken, masaj salonunun ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.
Fatih'te saat 21.30 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Molla Gürani Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın 4'ncü katında bulunan masaj salonunda feci olay meydana geldi. İddiaya göre, müşteri olarak mesaj salonuna gelen Ufuk Sirel düşerek kafasını çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, Sirel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.
Sirel'in cesedi, olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İş yerine gelerek incelemelerde bulunan zabıta ekipleri, masaj salonunu mühürledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.