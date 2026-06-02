Bursa'da korkutan yangın: Yatalak hasta son anda kurtarıldı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki katlı bir evin üst katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürülürken, bitişik evde bulunan yatalak hasta vatandaşların yardımıyla son anda güvenli bölgeye çıkarıldı.
Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ayrıca, yanan ikametin bitişiğindeki evde bulunan yatalak hasta, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.