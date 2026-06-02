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Bartın'da otomobil dere yatağına devrildi: 3 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Bartın'da otomobil dere yatağına devrildi: 3 yaralı

Bartın-Ankara kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin 5 metre yükseklikten dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin merdivenle kurtardığı yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bartın-Ankara kara yolunun Kutlubeyyazıcılar mevkisinde meydana geldi.

FOTOĞRAF (DHA)FOTOĞRAF (DHA)

Ankara istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 74 BG 923 plakalı otomobil, 5 metre yükseklikten dere yatağına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

FOTOĞRAF (DHA)FOTOĞRAF (DHA)

Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenle yola çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dere yatağındaki otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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