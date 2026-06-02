Amasya TIR kazası, 2 Haziran 2026 Salı günü sabah saatlerinde Taşova ilçesinde meydana geldi. Tavuk eti yüklü TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu araçta bulunan iki kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Taşova ilçesine bağlı Mercimek köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre C.B. yönetimindeki 34 FYD 622 plakalı tavuk eti yüklü TIR, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kaza sırasında dorsede bulunan tavuk eti paketleri çevreye saçıldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

EKİPLER SÜRÜCÜ VE YOLCUYU ARAÇTAN ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR'da sıkışan sürücü C.B. ile yanında bulunan N.K., ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.