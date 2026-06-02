Adıyaman'da gerginlik! İki grup karşı karşıya geldi: 1 yaralı
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Adıyaman'da türbe ziyareti sırasında iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İndere köyündeki olayda 1 kişi darp sonucu yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, İndere köyünde Seyid Şeyh Abdurrahhman Erzincani Türbesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 1 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.