Minguzzi davasında tartışma yaratan görüntüye resmi açıklama

Yapılan incelemelerde, tutuklu Umutcan Baba'nın 29 Mayıs 2026 tarihinde mevzuat kapsamında tanınan bayram açık görüş hakkını kullandığı belirlendi. Açık görüşe annesi Şerife Baba, babası İmdat Baba ile kardeşleri Muhammed Kerim Baba ve Abdurrahman Baba'nın katıldığı bildirildi.

Sosyal medya platformları ve bazı internet haber sitelerinde, İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili tutuklu bulunan Umutcan Baba'nın cezaevinde annesiyle sarıldığı anlara ait olduğu öne sürülen bir fotoğrafın paylaşılması üzerine yetkililerden açıklama geldi.

Sosyal medyada infial yaratan fotoğrafın gerçeği yansıtmadığı ve dezenformasyon amaçlı dolaşıma sokulduğu açıklandı

Ancak ceza infaz kurumlarında uygulanan güvenlik kuralları gereğince açık görüş sırasında fotoğraf veya video çekilmesinin kesinlikle mümkün olmadığı vurgulandı. Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan görüntünün detaylı şekilde incelendiği ve söz konusu paylaşımın gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Yetkililer, kamuoyunda infial oluşturan görüntünün dezenformasyon amacıyla dolaşıma sokulduğunun kesin olarak tespit edildiğini belirterek vatandaşları doğrulanmamış içeriklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak 2025'te Kadıköy'deki bir bit pazarında çıkan kavgada, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklanarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından dört kişi gözaltına alınmış ve tutuklanarak yargı süreci başlatılmıştı.