Minguzzi davasında tartışma yaratan görüntüye resmi açıklama
İstanbul Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili tutuklu bulunan Umutcan Baba hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan bir fotoğrafın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde, Baba'nın cezaevinde annesiyle sarıldığı anlara ait olduğu öne sürülen görüntüyle ilgili yapılan incelemelerde, söz konusu paylaşımın dezenformasyon amaçlı hazırlandığı tespit edildi.
Sosyal medya platformları ve bazı internet haber sitelerinde, İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili tutuklu bulunan Umutcan Baba'nın cezaevinde annesiyle sarıldığı anlara ait olduğu öne sürülen bir fotoğrafın paylaşılması üzerine yetkililerden açıklama geldi.
Yapılan incelemelerde, tutuklu Umutcan Baba'nın 29 Mayıs 2026 tarihinde mevzuat kapsamında tanınan bayram açık görüş hakkını kullandığı belirlendi. Açık görüşe annesi Şerife Baba, babası İmdat Baba ile kardeşleri Muhammed Kerim Baba ve Abdurrahman Baba'nın katıldığı bildirildi.
Ancak ceza infaz kurumlarında uygulanan güvenlik kuralları gereğince açık görüş sırasında fotoğraf veya video çekilmesinin kesinlikle mümkün olmadığı vurgulandı. Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan görüntünün detaylı şekilde incelendiği ve söz konusu paylaşımın gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Yetkililer, kamuoyunda infial oluşturan görüntünün dezenformasyon amacıyla dolaşıma sokulduğunun kesin olarak tespit edildiğini belirterek vatandaşları doğrulanmamış içeriklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
NE OLMUŞTU?
24 Ocak 2025'te Kadıköy'deki bir bit pazarında çıkan kavgada, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklanarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından dört kişi gözaltına alınmış ve tutuklanarak yargı süreci başlatılmıştı.