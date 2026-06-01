Milli iradenin korkusuz kalemi! Gazeteciliğe adanmış bir ömür: Mehmet Barlas

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türk basınının duayen isimlerinden, Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas; gazeteciliğe adadığı 81 yıllık ömründe kaleme aldığı eserler, tanıklık ettiği tarihi dönemler ve ortaya koyduğu fikirleriyle Türk basınında silinmez izler bıraktı. Darbelere karşı net duruşu, milli iradeye verdiği destek ve güçlü yorumlarıyla hafızalara kazınan Barlas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadeleriyle "duayen gazeteci tanımının ete kemiğe bürünmüş hali" olarak anıldı. Türkiye’nin geleceğine olan inancını son nefesine kadar koruyan usta kalem, ardında önemli bir gazetecilik mirası bıraktı.

Mehmet Barlas'ın dünya yolculuğu, 15 Şubat 1942'de Ankara'da, siyasetin ve hukukun tam merkezinde başladı.

MEHMET BARLAS'I VEFATININ 3. YILINDA ANIYORUZ

ANKARA'DA BAŞLAYAN TARİHİ YOLCULUK

Eski Bakan Cemil Sait Barlas'ın oğlu olan Mehmet Barlas, henüz çocuk yaşlarda devletin zirvesindeki isimlerle tanışma fırsatı buldu. Gazetecilik tutkusu da o yıllarda filizlendi. Barlas, İsmet İnönü ile yaşadığı tarihi anıyı yıllar sonra, "İnönü Halk Partisi merkezinde beni görünce 'Hoş geldin Cemil Sait'in oğlu' dedi. Mülakatı yaparken not tutmadığımı görünce 'Benim söylediklerimi niye yazmıyorsun?' diye sordu. Pembe Köşk'e gidip onu yatakta uyandırıp yazıyı onaylattım" sözleriyle anlatmıştı.

Henüz o yıllarda Barlas'ın yeteneğini fark eden İsmet İnönü, "Bir gün yazar olacaksın" diyerek usta kalemin gelecekteki başarısını adeta o günden ilan etmişti.

GAZETECİLİKTE BÜYÜK AŞK VE BAŞARI BASAMAKLARI

Siyasetçi ve hukukçu bir babanın izinden giderek hukuk eğitimi alan Barlas, kalemine olan tutkusundan asla vazgeçmedi. 1968 yılında Cumhuriyet gazetesinde hayatının aşkı Canan Barlas ile tanışan usta yazar, bu karşılaşmanın hemen ertesinde evlenme teklifi ederek hayatının en önemli imzasını attı.

Eşinin derin entelektüel birikimine vurgu yapan Canan Barlas, "Mehmet çok büyük analiz gücüne sahipti. Tarihten geleni, bütün dünyanın gidişatıyla, geleceğiyle bütünleştirebilirdi. Mehmet hiç siyasi hata yapmadığı için derin devlet operasyonlarına asla katılmadı" ifadelerini kullandı.

Babasını genç yaşta bir kazada kaybetmesine rağmen yoluna devam eden Mehmet Barlas, basamakları birer birer tırmanarak Türk basınının zirvesine yerleşti.

DARBELERE VE VESAYETE KARŞI DİMDİK BİR ÖMÜR

Türkiye'nin en karanlık dönemlerinde, askeri vesayetin gölgesinin hissedildiği her anda sivil siyasetin yanında saf tutan Mehmet Barlas, "Ömrüm darbelerle geçti. Her devrin darbe yiyen adamı oldum" diyerek yaşadığı zorlukları özetledi.

Darbe mekanizmalarının arkasındaki dış güçleri her zaman deşifre eden Mehmet Barlas, "Eskiden hep bilirdik, bütün darbeleri Amerika yaptırdı. 12 Eylül olduğu zaman Washington'a 'bizim çocuklar yapmış' haberi gidiyor" sözleriyle emperyalist oyunlara dikkat çekti. Barlas'ın bu dik duruşu, 28 Şubat sürecinde programının sonlandırılmasına neden olsa da o, milli iradeden asla taviz vermedi.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE PINARHİSAR'DAN EBEDİYETE UZANAN KADİM DOSTLUK

Mehmet Barlas ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki dostluk, Türkiye'nin kaderinin değiştiği o zorlu Pınarhisar günlerinde pekişti. Erdoğan'ı cezaevinde ziyaret ederek vefasını gösteren Barlas, o günden sonra Başkan Erdoğan'ın en yakın yol arkadaşlarından biri oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kadim dostluğu, "Mehmet Bey'le ilk tanışmamız beni cezaevinde ziyaret etmesiyle oldu. Kendisi duayen gazeteci tanımının adeta ete kemiğe bürünmüş haliydi. Etkili bir münevver ve gerçek bir vatanseverdi" sözleriyle aktardı. Erdoğan, Barlas'ın samimi kişiliğini ise, "Çok insancılınız, çok sıcakkanlısınız, ailenize düşkünsünüz. Birlikte olunduğu zaman bal gibi tatlı bir adamsınız" ifadeleriyle tanımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin aydınlık yarınlarına yürekten inanıyordu. Sayın Barlas'ı samimi bir dost, güçlü bir kalem ve iyi bir münevver olarak her zaman şükranla hatırlayacağım" sözleriyle duygularını paylaştı.

"ERDOĞAN'I YEDİRTMEM" DİYEREK TARİHE NOT DÜŞTÜ

Mehmet Barlas, 21. yüzyılda Türkiye'nin Başkan Erdoğan ile yeniden şahlanacağına olan inancını hiçbir zaman kaybetmedi. Kendisine yönelik eleştirilere aldırmadan doğru bildiğini savunan usta yazarın son duruşunu eşi Canan Barlas, "Turgut Özal'ı yedirtmem dedi. Ondan sonra da Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık icraatları ve gayreti karşısında Tayyip Erdoğan'ı da yedirtmem dedi. O bunu bilerek ve isteyerek söyledi" cümleleriyle aktardı.

Başkan Erdoğan ise Barlas'ın eleştirilerinin dahi yapıcı olduğunu belirterek, "Onun eleştirilerinin arka planında bir ideolojik saplantı olmadığını bilirdiniz. Felaket tellallarına rağmen son nefesine kadar Türkiye'yi sevmekten asla vazgeçmedi" şeklinde konuştu.

TÜRK BASINININ EFSANESİNE VEDAYLA GELEN MİRAS

81 yıllık hayat yolculuğunu 1 Haziran 2023'te tamamlayan Mehmet Barlas, arkasında "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" gibi birçok başucu eseri bıraktı.

Mehmet Barlas, Türk basınının efsane isimlerinden biri olarak ve milli iradeye olan sarsılmaz sadakatiyle aziz milletin hafızasında sonsuza dek yaşayacak.

