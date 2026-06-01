Kontrolden çıkan otomobil can aldı: 1 ölü 2 ağır yaralı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen feci trafik kazası bir can aldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan iki kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.