İstanbul'da bayram sonrası ilk mesai yoğunluğu: Trafik kilitlendi

İstanbul'da dokuz günlük uzun bayram tatilinin ardından ilk mesai gününde trafikte yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren yollara dökülen İstanbullular, megakentin ana arterlerinde tam anlamıyla bir dur-kalk eziyetiyle karşı karşıya kaldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yoğunluk Haritası verilerine göre, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hızla tırmanışa geçen trafik yoğunluk oranı yüzde 58 seviyelerine kadar ulaştı.

AKSAMALAR YAŞANDI

Pazartesi sabahı iş yerlerine ve okullarına yetişmeye çalışan binlerce vatandaş, dakikalarda duraklarda ve trafikte beklemek zorunda kaldı. Hem sürücüler hem de toplu taşıma kullananlar zor anlar yaşarken, seferlerde de aksamalar meydana geldi.