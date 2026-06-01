Esenler'de depo yangını 3 binaya sıçradı! Alevler kontrol altına alındı

Esenler'de iplik ve hurdalık eşya bulunan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki 3 binanın dış cephesi ve çatısını sardı. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.