Esenler'de depo yangını 3 binaya sıçradı! Alevler kontrol altına alındı
Esenler'de iplik ve hurdalık eşya bulunan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki 3 binanın dış cephesi ve çatısını sardı. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Esenler'de gece saat 00.00 sıralarında çıkan yangın paniğe neden oldu. Esenler Atışalanı Mahallesi Gaye Sokak üzerinde bulunan ve iplik rulosu ve hurdalık eşya bulunan depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler deponun yanındaki 3 binanın dış cephesine ve bir çatıya sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol atlına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken depoda ve üç binanın dış cephesi ile çatısında maddi hasar oluştu.