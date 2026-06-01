Diyarbakır'da minibüs alev topuna döndü kül oldu

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir minibüs seyir halindeyken alevlere teslim oldu. İhbar ile olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü ancak minibüs küle döndü.