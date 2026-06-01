"Devlet biziz" diyen provokatör kıskıvrak yakalandı: Altından suç makinesi çıktı

Antalya'da, "inanılmaz_gerçekler" isimli sosyal medya hesabı üzerinden, "12’den sonra Antalya’da devlet biziz" şeklindeki hadsiz ifadelerle devlete meydan okuyan şahıs, emniyet güçlerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, provokasyonun failinin 2009 doğumlu E.K. olduğunu ve geçmişinde terör örgütü propagandası gibi suçların da bulunduğunu tespit etti. Adli makamlara sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.