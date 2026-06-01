"Devlet biziz" diyen provokatör kıskıvrak yakalandı: Altından suç makinesi çıktı
Antalya'da, "inanılmaz_gerçekler" isimli sosyal medya hesabı üzerinden, "12’den sonra Antalya’da devlet biziz" şeklindeki hadsiz ifadelerle devlete meydan okuyan şahıs, emniyet güçlerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, provokasyonun failinin 2009 doğumlu E.K. olduğunu ve geçmişinde terör örgütü propagandası gibi suçların da bulunduğunu tespit etti. Adli makamlara sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "inanılmaz_gerçekler" isimli sosyal medya hesabında paylaşılan ve "12'den sonra Antalya'da devlet biziz" ifadelerinin yer aldığı paylaşım hakkında soruşturma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda paylaşımı yapan kişinin, 2009 doğumlu Efecan K. olduğu belirlendi. Şahsın geçmişte terör örgütü propagandası yapmak ve kasten yaralama suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin şüphelinin MERNİS adresinde yaptığı kontrollerde, söz konusu adresin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltıldığı tespit edildi. Soruşturmanın devamında Antalya Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan çocuk, gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.