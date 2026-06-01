Dev gemi 2 bin 500 yolcusu ile Marmaris Limanı'na demirledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kruvaziyer turizminde hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Son bir hafta içerisinde ilçeye gelen dört kurvaziyer gemi, binlerce yabancı turisti Marmaris'e taşıdı.

Patmos'dan gece yola çıkan ve sabah saatlerinde Marmaris'e ulaşan Malta bayraklı, 264 metre uzunluğundaki Marella Discovery adlı kruvaziyer Marmaris Gümrüklü Limanı'na demirledi. Gemide büyük bölümü İngiliz turistlerden oluşan 1790 yolcu ile 719 mürettebattan oluşan 2 bin 509 kişi bulunduğu öğrenildi.



Liman ve gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından turistler Marmaris'in tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmek ve turlar ile farklı noktaları keşfetmek amacı ile ilçeye dağıldılar. Yolcuların büyük bölümü çarşı, yat limanı ve sahil kesiminde vakit geçirirken, bazı turistlerin ise çevre turları ve alışveriş programlarına katıldığı görüldü.



Marella Discovery'nin akşam saatlerinde Marmaris Limanı'ndan ayrılarak bir sonraki durağı olan Alanya Limanı'na hareket edeceği bildirildi.