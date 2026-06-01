Definecilerin kazdığı çukura düşen büyükbaş hayvan operasyonla kurtarıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde defineciler tarafından kazıldığı düşünülen 15 metre derinliğindeki çukura düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Haziran Mahallesi Şirinlik Sokak'ta bulunan büyükbaş hayvan, defineciler tarafından açıldığı öne sürülen yaklaşık 15 metrelik çukura düştü. Hayvanını kendi imkanlarıyla çukurdan çıkaramayan sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çukurda mahsur kalan hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin halat yardımıyla yürüttüğü operasyon sonucu bulunduğu yerden güvenli şekilde yukarı çekilen hayvan, herhangi bir yara almadan sahibine teslim edildi.