Bolu'da baba ve oğlunun kavgası kanlı bitti: Hastanelik oldular
Bolu’da baba ile 17 yaşındaki oğlu arasında çıkan tartışma kavgaya dönünce olan oldu. Yumruklu kavgada yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırılırken baba darp raporunun alınmasının ardından işlemleri yapılmak üzere Aile İçi Şiddet Büro Amirliği’ne götürüldü.
Bolu'da baba ile 17 yaşındaki oğlu arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.
Olay, Köroğlu Mahallesi Yağmur Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde baba ile 17 yaşındaki oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.
EV İÇİNDEKİ KAVGA SOKAĞA TAŞTI
Ev içerisinde başlayan kavga sokağa da taşarken, çevredeki vatandaşlar tarafları ayırdı. Kavgada baba ve oğlu aldıkları yumruk darbeleri sonucu yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, baba darp raporunun alınmasının ardından işlemleri yapılmak üzere Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.