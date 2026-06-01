Başı taşla ezilmiş halde bulunmuştu! Şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi:
|
Siirt'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde sokakta bıçaklanarak öldürülen ve başı taşla ezilmiş halde bulunan 42 yaşındaki Özgür Bozan cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. Polis ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucu düzenlenen operasyonda H.K. gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Merkez Tınaztepe Mahallesi Sakıp Beygo Caddesi'nde 27 Mayıs günü sokakta Özgür Bozan'ın (42) bıçaklanıp başı taşla ezilmiş halde cansız bedeni bulunmuştu.
Polis ekipleri, yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda Kooperatif Mahallesi'ndeki bir adrese Özel Harekat Polisi destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda H.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.