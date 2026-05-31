Sıcaklıklar yükseliyor sağanak yağış da geliyor! Haziran yağmurla başlayacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıksa da kuzey, iç ve doğu bölgelerde yeni haftada sağanak yağış bekleniyor. Uzmanlar yeni haftada ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı uyarıda bulundu. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkisi altında kalacak. Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
YENİ HAFTADA SAĞANAK ALARMI
MGM'nin 31 Mayıs-4 Haziran tarihlerini kapsayan 5 günlük tahmin haritalarına göre, özellikle Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanakların etkisini artırması öngörülüyor. Yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtilirken, vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olmaları istendi.
SICAKLIKLAR ARTACAK
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise güneyli yönlerden zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.