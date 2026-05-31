Sıcaklıklar yükseliyor sağanak yağış da geliyor! Haziran yağmurla başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkisi altında kalacak. Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

YENİ HAFTADA SAĞANAK ALARMI

MGM'nin 31 Mayıs-4 Haziran tarihlerini kapsayan 5 günlük tahmin haritalarına göre, özellikle Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanakların etkisini artırması öngörülüyor. Yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtilirken, vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olmaları istendi.