Muğla'da tır alev topuna döndü!

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Aydın-Muğla kara yolunda seyir halindeyken alev alan hurda yüklü tırda sürücü son anda aracı durdurarak kurtuldu. Dehşet anlarında ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından tır küle döndü.

Edinilen bilgiye göre bugün saat 16.00 sıralarında Aydın-Muğla kara yolu Milli Piyango Kız Yurdu önünde seyir halindeki bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aracın motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü, tırı güvenli şekilde yol kenarına çekerek araçtan indi.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle Marmaris istikametinden Muğla yönüne gidiş tamamen trafiğe kapatılırken, Marmaris yönüne giden trafik ise yan yoldan kontrollü olarak sağlandı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından çevre güvenliği sağlanarak trafik kontrollü şekilde açıldı.