Karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi!

İstanbul Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Suriye uyruklu Raghda Alikaj, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dün gece Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde yaşanan feci kazada talihsiz kadın metrelerce savrulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sultangazi'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı. 50'nci Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyreden Yunus T. yönetimindeki 34 LY 9841 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Raghda Alikaj'a çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

Saat 22.15 sıralarında yaşanan kazada, çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 63 yaşındaki kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Alikaj'ı hayatta tutabilmek için yoğun çaba harcadı. Ancak talihsiz kadın, olay yerindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından sürücü Yunus T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Hafif ticari aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale dönerken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.