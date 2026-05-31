Diyarbakır kavşakta can pazarı! 2 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Oğlaklı TOKİ Konutları 5. Etap mevkisinde meydana gelen kazada yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine sevk edilen ekipler zamana karşı yarıştı.

Diyarbakır'da yürekleri dağlayan kaza, Bağlar ilçesindeki Oğlaklı TOKİ Konutları 5. Etap kavşağında meydana geldi. U.A. yönetimindeki 21 AAE 513 plakalı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HE 9242 plakalı otomobil çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonrası ortalık savaş alanına döndü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazanın etkisiyle araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

ACI HABER HASTANEDEN GELDİ

Tedavi altına alınan yaralılardan 2'si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.