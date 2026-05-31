Devlet sözünü tuttu! Depremzedeler yuvalarına kavuştu: “Bir araç parasına ev sahibi olduk"

"KİRA ÖDEDİĞİMDE BİLE DEVLETİN PARASIYLA KİRAMI ÖDEDİM"

Sevgi Tekgöz ise inşa edilen konutların sağlamlığına dikkat çekerek, "Annemin evi de TOKİ'ydi. Oğlum deprem zamanı annemin evinden başka hiçbir yere gitmiyordu. İlk buraya geldiğimde eşime 'gerçekten de bir şehir kurulmuş' dedim. Ben böyle beklemiyordum. Hani biri '3 tane yapar bırakır', öbürü '4 tane yapar bırakır' dedi. Hani öyle bir şey olmadı" dedi. Tekgöz, ödeme planıyla ilgili de "Paramı toplarım, cüzi bir fiyat, onu kapatırım, direkt tapumu alırım, kafam rahat olur. O depremi, yıkıntıları aile acısını görmüşüz. Bir de maddi de sıkıntılara girmişiz. Devletin desteği olmasaydı, bu duruma bile gelemezdim. Ben bu evimi bile yapamazdım. Ben kira ödediğimde bile devletin parasıyla kiramı ödedim" ifadelerini kullandı. Afet konutlarının sosyal imkanlarından da memnun kaldıklarını anlatan Sevgi Tekgöz, "Mesela ben işten her sabah geldiğimde bir dayı var. Şalvarıyla beraber spor salonuna gitmiş gibi, dayı bak 60-70 yaşında. Vallahi helal olsun bu temiz havada kendisi spor yapıyor. O imkanlar da var, çocuklar için de imkanlar var" dedi.