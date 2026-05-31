CANLI YAYIN

Devlet sözünü tuttu! Depremzedeler yuvalarına kavuştu: “Bir araç parasına ev sahibi olduk"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Devlet sözünü tuttu! Depremzedeler yuvalarına kavuştu: “Bir araç parasına ev sahibi olduk"

Asrın felaketinin ardından başlatılan dev ihya ve inşa seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, deprem bölgesinde 2 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edilerek vatandaşlara teslim edildi. Diyarbakır Oğlaklı’da yeni evlerine kavuşan Tekgöz ailesinin mutluluğu ise devletin şefkatli elini bir kez daha gözler önüne serdi. "Bir araç parasına ev sahibi olduk" diyen depremzedelerin sevinci, Türkiye’nin gücünü tüm dünyaya ilan etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından bölgede 2 yılda 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa etti.

Teslim edilen deprem konutlarının ödemeleri depremzede vatandaşların zorlanmayacağı şekilde, sabit taksitle, faizsiz, 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan vadeyle yapılacak.

BAKAN KURUM: OĞLAKLI'DA YENİ BİR ŞEHİR İNŞA ETTİK

Arsa ve alt yapı maliyetleri de dahil konut tutarının yüzde 65'ini devlet karşılayacak. Peşin ödemede ise evin satış fiyatında yüzde 74'e varan indirim uygulanacak. Satın alırken kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlara kamu bankaları da finansman desteği sağlayacak.

Devlet sözünü tuttu! Depremzedeler yuvalarına kavuştu: “Bir araç parasına ev sahibi olduk" - 1

BAKAN KURUM: GÜVENLİ BİR YAŞAMIN, UMUDUN VE DAYANIŞMANIN EN GÜZEL SİMGELERİNDEN BİRİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ mevkiinde de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 481 afet konutu inşa edildi. Oğlaklı Deprem Konutları'nda yeni evlerine yerleşen Sevgi-Davut Tekgöz çiftinin görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, "Oğlaklı'da yeni bir şehir inşa ettik, kardeşlerimizi evlerine kavuşturduk. Diyarbakır Oğlaklı Deprem Konutları; güvenli bir yaşamın, umudun ve dayanışmanın en güzel simgelerinden biri oldu" dedi.

Devlet sözünü tuttu! Depremzedeler yuvalarına kavuştu: “Bir araç parasına ev sahibi olduk" - 2

"DEVLETİMİZ ÇOK BÜYÜKMÜŞ…"

Afet konutlarına yerleşen vatandaşlardan Davut Tekgöz, sağlanan ödeme kolaylıklarının beklentilerinin üzerinde olduğunu belirtti. Konutların uygun şartlarda hak sahiplerine sunulduğunu ifade eden Tekgöz, "Bu imkanları bu kadar kolay, bu kadar uygun bir ekonomiyle bize vereceğini hiç zannetmiyordum. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 480 bin lira. Yani bir araç parası bile değil. İmzanı atacaksın, tapunu alacaksın, çıkacaksın. Mükemmel bir şey." dedi.

Devlet sözünü tuttu! Depremzedeler yuvalarına kavuştu: “Bir araç parasına ev sahibi olduk" - 3

Devletin süreci en ince ayrıntısına kadar planladığını söyleyen Tekgöz, ihtiyaç halinde kredi desteğinden de yararlanabileceğini belirterek, "Param yoksa devlet babaya yine gideceğim. Devlet babaya 'kredi ver bana' diyeceğim. Kredi verirse taksitlendirme yapacağım. Devletimiz çok büyükmüş. Hani diyorlar ya 'Görünen köy kılavuz istemez', hepsini projeli yapmışlar." ifadelerini kullandı.

Devlet sözünü tuttu! Depremzedeler yuvalarına kavuştu: “Bir araç parasına ev sahibi olduk" - 4

Konutunun anahtarını teslim alan ilk kişilerden biri olduğunu aktaran Tekgöz, "Devletimizin sayesinde ilk ben aldım anahtarı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendimi rahat ve güvende hissediyorum." diye konuştu.

Devlet sözünü tuttu! Depremzedeler yuvalarına kavuştu: “Bir araç parasına ev sahibi olduk" - 5

"KİRA ÖDEDİĞİMDE BİLE DEVLETİN PARASIYLA KİRAMI ÖDEDİM"

Sevgi Tekgöz ise inşa edilen konutların sağlamlığına dikkat çekerek, "Annemin evi de TOKİ'ydi. Oğlum deprem zamanı annemin evinden başka hiçbir yere gitmiyordu. İlk buraya geldiğimde eşime 'gerçekten de bir şehir kurulmuş' dedim. Ben böyle beklemiyordum. Hani biri '3 tane yapar bırakır', öbürü '4 tane yapar bırakır' dedi. Hani öyle bir şey olmadı" dedi. Tekgöz, ödeme planıyla ilgili de "Paramı toplarım, cüzi bir fiyat, onu kapatırım, direkt tapumu alırım, kafam rahat olur. O depremi, yıkıntıları aile acısını görmüşüz. Bir de maddi de sıkıntılara girmişiz. Devletin desteği olmasaydı, bu duruma bile gelemezdim. Ben bu evimi bile yapamazdım. Ben kira ödediğimde bile devletin parasıyla kiramı ödedim" ifadelerini kullandı. Afet konutlarının sosyal imkanlarından da memnun kaldıklarını anlatan Sevgi Tekgöz, "Mesela ben işten her sabah geldiğimde bir dayı var. Şalvarıyla beraber spor salonuna gitmiş gibi, dayı bak 60-70 yaşında. Vallahi helal olsun bu temiz havada kendisi spor yapıyor. O imkanlar da var, çocuklar için de imkanlar var" dedi.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın