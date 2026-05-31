Devlet sözünü tuttu! Depremzedeler yuvalarına kavuştu: “Bir araç parasına ev sahibi olduk"
Asrın felaketinin ardından başlatılan dev ihya ve inşa seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, deprem bölgesinde 2 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edilerek vatandaşlara teslim edildi. Diyarbakır Oğlaklı’da yeni evlerine kavuşan Tekgöz ailesinin mutluluğu ise devletin şefkatli elini bir kez daha gözler önüne serdi. "Bir araç parasına ev sahibi olduk" diyen depremzedelerin sevinci, Türkiye’nin gücünü tüm dünyaya ilan etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından bölgede 2 yılda 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa etti.
Teslim edilen deprem konutlarının ödemeleri depremzede vatandaşların zorlanmayacağı şekilde, sabit taksitle, faizsiz, 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan vadeyle yapılacak.
Arsa ve alt yapı maliyetleri de dahil konut tutarının yüzde 65'ini devlet karşılayacak. Peşin ödemede ise evin satış fiyatında yüzde 74'e varan indirim uygulanacak. Satın alırken kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlara kamu bankaları da finansman desteği sağlayacak.
BAKAN KURUM: GÜVENLİ BİR YAŞAMIN, UMUDUN VE DAYANIŞMANIN EN GÜZEL SİMGELERİNDEN BİRİ
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ mevkiinde de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 481 afet konutu inşa edildi. Oğlaklı Deprem Konutları'nda yeni evlerine yerleşen Sevgi-Davut Tekgöz çiftinin görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, "Oğlaklı'da yeni bir şehir inşa ettik, kardeşlerimizi evlerine kavuşturduk. Diyarbakır Oğlaklı Deprem Konutları; güvenli bir yaşamın, umudun ve dayanışmanın en güzel simgelerinden biri oldu" dedi.
"DEVLETİMİZ ÇOK BÜYÜKMÜŞ…"
Afet konutlarına yerleşen vatandaşlardan Davut Tekgöz, sağlanan ödeme kolaylıklarının beklentilerinin üzerinde olduğunu belirtti. Konutların uygun şartlarda hak sahiplerine sunulduğunu ifade eden Tekgöz, "Bu imkanları bu kadar kolay, bu kadar uygun bir ekonomiyle bize vereceğini hiç zannetmiyordum. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 480 bin lira. Yani bir araç parası bile değil. İmzanı atacaksın, tapunu alacaksın, çıkacaksın. Mükemmel bir şey." dedi.