Denizli’de feci kaza! Yolcu otobüsü alev topuna döndü | Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nda bariyerlere çarparak alev aldı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 33 kişi yaralandı. Geceyi dehşete çeviren faciada ekipler seferber olurken, otobüste bulunan yolcular ölümle burun buruna geldi.
Denizli'de meydana gelen korkunç kaza, otoyolu savaş alanına çevirdi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Sarayköy ilçesine bağlı Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs kısa sürede alevlere teslim oldu.
OTOBÜS ALEV ALEV YANDI
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına aldı.
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: 7 ÖLÜ, 1'i AĞIR 33 YARALI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yapılan ilk incelemede, kaza ve yangın nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 1'i ağır olmak üzere 33 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir - Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.
Büyük paniğin yaşandığı kazanın ardından ekiplerin olay yerindeki inceleme ve çalışma faaliyetleri sürüyor.