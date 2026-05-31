Çorum'da korkutan yangın! Tandırlık küle döndü
Çorum’da bir apartmana ait tandırlıkta çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında tandırlık kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 26. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple tandırlıkta dumanlar yükselmeye başladı.
Yoğun dumanı farkeden çevredeki vatadandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangında tandırlık kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.