Çorum'da korkutan yangın! Tandırlık küle döndü

Çorum’da bir apartmana ait tandırlıkta çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında tandırlık kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.