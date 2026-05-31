Çorum'da iki otomobil çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Nihat Can Ç. idaresindeki 06 FBU 295 plakalı Skoda marka otomobil ile Osman B. yönetimindeki 34 NT 1006 plakalı Seat marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Şükrü B., Safure B., Seda Ç., Hilal Ayla Ç. ve Ata Alparslan Ç. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İskilip Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Osman B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.