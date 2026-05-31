Bursa'da trafikte dehşet! Bıçaklı kavgada 4 yaralı var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte çıkan kavgada biri ağır 4 kişi bıçakla yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.