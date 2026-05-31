Bir ailenin ocağına ateş düştü! Yolun ortasında can verdi

Gümüşhane'de yolun karşısına geçmeye çalışan Resul Çelik otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti (İHA)

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Resul Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından bir camide din görevlisi olduğu öğrenilen talihsiz adamın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, sürücü ise gözaltına alındı.