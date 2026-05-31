Arazi tartışması sonrası kardeşinin aracını silahla taradı: 1 ölü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi'nde, Z.Ş. adlı şahıs aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan kardeşinin aracına silahlı saldırı düzenledi. Olayda Hüseyin Şenol hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Seçim Şenol hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Çukurdere Mahallesi'nde Z.Ş., iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin içinde olduğu araca silahlı saldırı düzenledi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Hüseyin Şenol'un hayatını kaybettiği, eşi Seçim Şenol'un ise ağır yaralandığını belirledi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hüseyin Şenol'un cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.



Olayla ilgili inceleme sürüyor.