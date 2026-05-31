Ailecek topladılar soluğu hastanede aldılar!
Mersin'de yaşanan olay bir aileyi hastanelik etti. Mahallede mantar toplayan aile eve gelip güzelce pişirip yedi ancak bir süre sonra rahatsızlandılar. 7 kişinin zehirlenme şüphesi ile tedavisi devam ediyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde topladıkları mantarı yiyen 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Harfilli Mahallesi sınırlarında iki aile mantar topladı.
Toplanan mantarları Kayacı Mahallesi'ndeki Ö.C.'nin evine getiren 2 aile üyesi 7 kişi birlikte yedi.
Bir süre sonra rahatsızlanan iki aileden 7 kişi Erdemli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında 5 kişi Mersin'deki hastanelere sevk edildi.
Mersin ve Erdemli 'deki hastanelerde tedavisi süren 7 kişinin durumlarının şu anda stabil olduğu öğrenildi.