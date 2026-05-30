Zeytine dudak uçuklatan fiyat: Tanesi 50 TL! Bakanlık harekete geçti

İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi’nde bir satıcının zeytinin tanesini 50 liradan, kilosunu ise 1000 liradan satışa sunduğunun ortaya çıkması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırılıklar tespit edilirken, satıcıya idari para cezası uygulanarak dosya haksız fiyat incelemesi için kurula sevk edildi.