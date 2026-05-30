Zeytine dudak uçuklatan fiyat: Tanesi 50 TL! Bakanlık harekete geçti
İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi’nde bir satıcının zeytinin tanesini 50 liradan, kilosunu ise 1000 liradan satışa sunduğunun ortaya çıkması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırılıklar tespit edilirken, satıcıya idari para cezası uygulanarak dosya haksız fiyat incelemesi için kurula sevk edildi.
Tüketicilerin tepkisini çeken fahiş fiyat iddiası sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Sanal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran satış ilanlarının ardından başlatılan incelemede, söz konusu satıcının İzmir'in Selçuk ilçesindeki Şirince Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği belirlendi.
BAKANLIK DENETİMİ ORTAYA ÇIKARDI
İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde satışa sunulan 4 farklı üründe, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırılıklar tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından satıcı hakkında idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
Ticaret Bakanlığı açıklamasında, "Medyada İzmir'de bir satıcı tarafından, zeytinin tanesinin 50 lira, kilosunun ise bin liradan satışa sunulduğuna ilişkin yer alan haberler üzerine Ticaret Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.
DOSYA HAKSIZ FİYAT KURULU'NDA
Bakanlık, tespit edilen aykırılıkların yalnızca tüketici mevzuatıyla sınırlı kalmadığını belirterek dosyanın ayrıca Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildiğini açıkladı.
Açıklamada, "Dosya, ürünlerin haksız fiyat artışı mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmiştir" denildi.
"DENETİMLERİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve piyasadaki adil ticaret düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin süreceğinin altını çizdi.
Bakanlık açıklamasında, "Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin haklarını korumak, piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.