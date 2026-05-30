Sivas'ta kavşakta korkutan çarpışma: 4 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
S.N.D. yönetimindeki 59 ANV 644 plakalı otomobil ile S.D. idaresindeki 59 DM 745 plakalı otomobil, Avculu Mahallesi Baraj Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile S.D'nin aracında bulunan G.D. ve A.K. yaralandı.
Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.