Oyun derken felaket geldi! Çocuğun yaktığı mum evi küle çevirdi
Antalya'nın Aksu ilçesinde bir çocuğun oyun sırasında yaktığı öne sürülen mum, büyük bir felakete yol açtı. 12 katlı apartmanın 9. katında çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi sararken, yükselen alevler mahallede paniğe neden oldu. Bina sakinleri kendilerini son anda dışarı atarken, yangının ardından daire kullanılamaz hale geldi.
Olay, Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi 32019 sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.
SİTE SAKİNLERİ DEHŞETE ŞAHİT OLDU
12 katlı apartmanın 9. katındaki daireden dumanların yükseldiğini gören site sakinleri, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Yangının çıktığı dairenin üst katlarında oturan vatandaşlar, dumanların kokusunu alır almaz kapıyı çalarak içeridekileri uyardı.
KOMŞULARIN ÇARESİZ MÜDAHALESİ
Daire sahipleri ve çevredeki vatandaşlar, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmek için seferber oldu. Ancak saniyeler içinde büyüyen ve tüm odayı kaplayan yangın, vatandaşların çabalarını sonuçsuz bıraktı.
Alevlerin tüm daireyi sardığı o anlarda, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sıcak bölgeye sevk edildi.
BİNADA CAN PAZARI YAŞANDI
Alevlerin hızla yayılması üzerine üst katlarda mahsur kalma tehlikesi yaşayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla binayı hızla tahliye etti.
Ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren nefes kesen müdahalesiyle yangın, diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınabildi. İtfaiye erleri alevlerin kalbine girerek yangını söndürdükten sonra uzun süre soğutma çalışması yaptı.
Olayın ardından küle dönen ev kullanılamaz hale gelirken, polis ve itfaiye ekipleri soruşturmaya devam ediyor.