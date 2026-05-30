Mayıs sonunda kar sürprizi: Yüksekler beyaza büründü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mayıs ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı şaşkınlık oluşturdu. Kent genelinde sağanak yağış görülürken, yüksek rakımlı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.

Safranbolu ilçesinin 1700 rakımlı Ömür Ahmet Kıran mevkisinde gece saatlerinde hava sıcaklığının aniden düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Bölgede bulunan çam ağaçları ve zemin kısa sürede beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.



KARLI ZEMİNE GÜNÜN TARİHİNİ YAZDI



Kar yağışına bölgede yakalanan Sezer Aksoy, mayıs ayının sonunda karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşadığı anı ölümsüzleştirmek isteyen Aksoy, karla kaplanan zemine parmağıyla "30.05.2026" yazarak bu sıra dışı anı kayıt altına aldı.



Daha sonra karla kaplı ahşap terasa çıkan Aksoy, cep telefonu kamerasına yaptığı açıklamada, "Selam arkadaşlar. Bugün 30 Mayıs 2026, gece saatleri. Böyle güzel bir manzarayla karşılaştık. Çok güzel kar yağmış" ifadelerini kullandı.





Korkulukların üzerinde biriken karları havaya fırlatarak karın keyfini çıkaran Aksoy'un eğlenceli anları da arkadaşı tarafından görüntülendi.



Meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden yaptığı sıcaklık düşüşü uyarılarının ardından yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, mayıs ayının son günlerinde bölgede nadir görülen görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kar yağışıyla birlikte Safranbolu'nun yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlar yeniden kış manzarasına kavuştu.