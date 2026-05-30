Kontrolden çıkan araç zeytinliğe uçtu! 2'si çocuk 4 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde gece yarısı kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki zeytinliğe savruldu. Yenişehir Çevre Yolu Eski Hastane mevkisinde meydana gelen kazada araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı.

Gece yarısı yaşanan kaza, İznik'te paniğe neden oldu. İznik istikametinde seyreden 16 MC 4431 plakalı otomobil, sürücüsü M.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak zeytinliğe uçtu.

KONTROLDEN ÇIKTI, ZEYTİNLİĞE SAVRULDU

Kazada sürücü M.A. kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan F.A., M.A. ile yaşları 18'den küçük olan R.A. ve A.A. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.