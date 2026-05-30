Kanye West İstanbul konseri nerede? Sahne alacak sanatçılar ve konser takvimi
Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West, Avrupa turnesinin açılışını İstanbul'da yapmaya hazırlanıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek dev organizasyonda binlerce müziksever bir araya gelecek. Konser öncesi ve sonrası düzenlenecek etkinlikler de geceye damga vuracak.
Müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kanye West, uzun süredir beklenen İstanbul konseri için gün sayıyor. Grammy ödüllü sanatçının Türkiye'de sahne alacak olması hem yerli hem de yabancı hayranlar arasında büyük heyecan yarattı.
KANYE WEST İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?
Kanye West konseri, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında stadyum kapıları gün içerisinde kademeli olarak açılacak. Böylece girişlerde oluşabilecek yoğunluğun azaltılması ve katılımcıların etkinlik atmosferini gün boyu yaşayabilmesi hedefleniyor. Yetkililer tarafından paylaşılan programa göre gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Konser Programı
|Etkinlik
|Saat
|Kapı Açılışları
|13.00 - 15.00
|Before Party Etkinlikleri
|Öğle saatlerinden itibaren
|Kanye West Ana Performansı
|21.00
|After Party
|Konser sonrası
KANYE WEST İSTANBUL KONSERİ NEREDE?
Kanye West'in İstanbul konserine ev sahipliği yapacak adres Atatürk Olimpiyat Stadyumu olacak. Başakşehir ilçesindeki stadyum, organizasyon için özel olarak hazırlandı. Dev LED ekranlar, gelişmiş ses sistemleri ve sahne teknolojileriyle konser alanının farklı bir deneyim sunması amaçlanıyor.
Organizasyon ekibinin haftalardır süren hazırlıkları kapsamında stadyumda kapsamlı teknik kurulum çalışmaları gerçekleştirildi.