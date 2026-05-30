Kanye West İstanbul konseri nerede? Sahne alacak sanatçılar ve konser takvimi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West, Avrupa turnesinin açılışını İstanbul'da yapmaya hazırlanıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek dev organizasyonda binlerce müziksever bir araya gelecek. Konser öncesi ve sonrası düzenlenecek etkinlikler de geceye damga vuracak.

Müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kanye West, uzun süredir beklenen İstanbul konseri için gün sayıyor. Grammy ödüllü sanatçının Türkiye'de sahne alacak olması hem yerli hem de yabancı hayranlar arasında büyük heyecan yarattı.

KANYE WEST İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

Kanye West konseri, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında stadyum kapıları gün içerisinde kademeli olarak açılacak. Böylece girişlerde oluşabilecek yoğunluğun azaltılması ve katılımcıların etkinlik atmosferini gün boyu yaşayabilmesi hedefleniyor. Yetkililer tarafından paylaşılan programa göre gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Konser Programı

Etkinlik Saat
Kapı Açılışları 13.00 - 15.00
Before Party Etkinlikleri Öğle saatlerinden itibaren
Kanye West Ana Performansı 21.00
After Party Konser sonrası

KANYE WEST İSTANBUL KONSERİ NEREDE?

Kanye West'in İstanbul konserine ev sahipliği yapacak adres Atatürk Olimpiyat Stadyumu olacak. Başakşehir ilçesindeki stadyum, organizasyon için özel olarak hazırlandı. Dev LED ekranlar, gelişmiş ses sistemleri ve sahne teknolojileriyle konser alanının farklı bir deneyim sunması amaçlanıyor.

Organizasyon ekibinin haftalardır süren hazırlıkları kapsamında stadyumda kapsamlı teknik kurulum çalışmaları gerçekleştirildi.

KONSERDE HANGİ SANATÇILAR YER ALACAK?

Gecenin tek yıldızı Kanye West olmayacak. Konser öncesi ve sonrasında düzenlenecek etkinliklerde Türk müzik sahnesinin farklı türlerden sevilen isimleri de seyirciyle buluşacak. Sahne alması beklenen isimler şöyle:

  • Lvbel C5
  • Yener Çevik
  • Mavi
  • Sena Şener
  • Pera
  • Motive

Bu isimlerin özellikle Before Party ve After Party bölümlerinde performans sergilemesi planlanıyor.

BEFORE PARTY VE AFTER PARTY'DE NELER OLACAK?

Etkinlik yalnızca bir konserden ibaret olmayacak. Öğle saatlerinde başlayacak Before Party kapsamında DJ performansları, sahne gösterileri ve çeşitli deneyim alanları ziyaretçileri karşılayacak. Konser sonrasında ise eğlence After Party etkinlikleriyle devam edecek.

120 BİN KİŞİLİK KATILIM BEKLENİYOR

Organizasyonu gerçekleştiren ILS Vision tarafından yapılan planlamalara göre etkinliğe yaklaşık 120 bin kişinin katılması bekleniyor. Bu rakam gerçekleşirse organizasyon, Türkiye'de son yıllarda düzenlenen en yüksek katılımlı konserlerden biri olarak kayıtlara geçecek.

