İzmir'de çocuk istismarı iddiasına soruşturma: Anne gözaltında, baba cezaevinde
İzmir'de sosyal medya üzerinden yaşı küçük bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, çocuğun annesi gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürerken, baba hakkında da adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 29 Mayıs 2026 tarihinde sosyal medya üzerinden küçük yaştaki bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığına yönelik ihbar yapıldı. İhbar üzerine başlatılan incelemelerde mağdur çocuğun kimliği belirlenirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin anne Gülşen A. ve baba Yılmaz A. olduğu tespit edildi.
ANNE GÖZALTINDA BABA CEZAEVİNDE
Yapılan araştırmalarda şüpheli baba Yılmaz A.'nın çeşitli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda anne Gülşen A. gözaltına alınırken, mağdur çocuk ise adli işlemler kapsamında İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi.
MAĞDUR ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI
Yetkililer, mağdur çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınması ve gerekli koruma tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
DELİLLERE EL KONULDU
Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı dijital materyallere el konulurken, elde edilen materyaller üzerinde teknik inceleme başlatıldı. Ayrıca olayla bağlantısı olabilecek diğer şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların da devam ettiği öğrenildi.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.