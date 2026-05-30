İzmir'de çocuk istismarı iddiasına soruşturma: Anne gözaltında, baba cezaevinde

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 29 Mayıs 2026 tarihinde sosyal medya üzerinden küçük yaştaki bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığına yönelik ihbar yapıldı. İhbar üzerine başlatılan incelemelerde mağdur çocuğun kimliği belirlenirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin anne Gülşen A. ve baba Yılmaz A. olduğu tespit edildi.

ANNE GÖZALTINDA BABA CEZAEVİNDE

Yapılan araştırmalarda şüpheli baba Yılmaz A.'nın çeşitli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda anne Gülşen A. gözaltına alınırken, mağdur çocuk ise adli işlemler kapsamında İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi.