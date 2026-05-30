Isparta'da kontrolden çıkan araç felakete yol açtı: 2 ölü
Isparta’da hafif ticari aracın yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Hasan Karabulut olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmail Aktaş da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, kazada yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor.
Büyükhacılar köyünde Hasan Karabulut'un kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan İsmail Aktaş, Osman V. ile Mustafa K. hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Aktaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.