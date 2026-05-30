Isparta'da kontrolden çıkan araç felakete yol açtı: 2 ölü

Isparta’da hafif ticari aracın yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Hasan Karabulut olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmail Aktaş da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, kazada yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor.