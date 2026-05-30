Bayramda şehirlerin kalbi millet bahçelerinde attı

Türkiye genelinde sayıları 300’ü bulan modern şehir parkları, bayram tatilinde de on binlerce vatandaşın buluşma noktası oldu. Sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerle doğayı buluşturan millet bahçelerine talep katlanırken, yeşil koridorlara eklenecek 236 yeni park için de geri sayım sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk 100 günlük icraat planı kapsamında bulunan Millet Bahçeleri projesiyle 2018'den bu yana Türkiye genelinde şehir merkezlerinde yeşil alan oranı arttı. Vatandaşlara sosyal, kültürel ve sportif alanlar sunmak amacıyla hayata geçirilen modern ve geniş ölçekli şehir parkları bayramda da on binlere nefes oldu.

İçlerinde yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun parkları, millet kıraathaneleri, göletler ve dinlenme alanları yer alan millet bahçeleri vatandaşların bayramda keyifle vakit geçirmesini sağladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 2018'den bu yana toplam 39 milyon 247 bin metrekare alanda 317 millet bahçesinin yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 43 milyon 578 bin metrekare alanda 236 millet bahçesinin yapımı devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından hayata geçirilen Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nin görüntülerini "Bayramda nefeslenmek isteyenlerin adresi belli; millet bahçelerimiz. Başkentliler, hâlâ İmrahor Millet Bahçesi'ni görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz" mesajıyla paylaştı. 196 bin metrekarelik proje alanına ve 100 bin metrekare yeşil alana sahip Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nde 240 araçlık otopark, bisiklet yolları, çocuk parkları, seyir terasları, kafeteryalar, mescit, millet kıraathanesi, büfeler, elektronik oyun, zepline alanları ve fitness sahaları bulunuyor.