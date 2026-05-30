Alkollü sürücü dehşet saçtı! Aksaray'da zincirleme kaza

Aksaray’da alkollü şekilde direksiyon başına geçen Serkan İ., gece saatlerinde Laleli Caddesi’nde kontrolünü kaybettiği otomobille park halindeki 4 araca çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralanırken, ortaya çıkan tablo büyük hasara yol açtı; 2.02 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye yaklaşık 290 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu ve gözaltına alındı.

Aksaray'da alkolün neden olduğu sorumsuzluk az daha faciaya dönüşüyordu. Laleli Mahallesi Laleli Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak park halindeki araçlara adeta ok gibi saplandı. Çarpışmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

KONTROLDEN ÇIKTI, 4 ARACA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre Serkan İ. (30), alkol aldıktan sonra arkadaşıyla birlikte 68 EN 666 plakalı otomobille trafiğe çıktı. Laleli Caddesi üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki 4 araca peş peşe çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile araçta bulunan arkadaşı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TEST SONUCU ŞOKE ETTİ

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün 2.02 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, yaklaşık 290 bin lira idari para cezası uygulandı.

CEZA YAĞDI, GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Hakkında işlem yapılan sürücü, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.