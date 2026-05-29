Yunanistan'da kirli tezgah çökertildi! Çizgi film örgütlerinin hayalet silahları ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yunanistan Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nin (Yunan FBI’ı) yürüttüğü geniş çaplı operasyonda, Gümülcine yakınlarında durdurulan bir araçta 25 adet ruhsatsız "hayalet silah" ele geçirildi. Kanlı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan silahların, Meriç üzerinden Batı Avrupa’ya ve "Daltonlar" ile "Bayğaralar" gibi suç örgütlerine ulaştırılmaya çalışıldığı ortaya çıkarıldı.

Yunanistan'da "FBI" olarak nitelendirilen Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, aldığı kritik bir ihbar sonrası Selanik'ten yola çıkan bir aracı takibe aldı.

NEFES KESEN TAKİP VE GÜMÜLCİNE'DEKİ BASKIN

Cumartesi akşamı Gümülcine yakınlarında gerçekleştirilen operasyonla durdurulan araçta, 29 yaşındaki bir Yunan vatandaşı kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemelerde, suç dünyasına sevkiyatı planlanan cephaneliğin detayları ortaya çıktı.

ÇANTADAN "HAYALET SİLAHLAR" ÇIKTI

Aracın bagajında bulunan siyah seyahat çantasını açan polis ekipleri, nem ve paslanmaya karşı özel olarak naylonlara sarılmış 25 adet tabanca buldu. Üzerlerinde marka veya seri numarası bulunmayan ve bu nedenle "hayalet silah" olarak adlandırılan tabancaların, dünyaca ünlü Glock tipi silahlara olan benzerliği dikkat çekti. Silahların, izlerinin sürülmesini zorlaştıracak şekilde hazırlandığı değerlendiriliyor.

SUÇ ÖRGÜTLERİ "DALTONLAR" VE "BAYĞARALAR" DEŞİFRE OLDU

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, bu sevkiyatın çok daha büyük bir ağın parçası olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen silahların paketleme yönteminin, Ekim 2024'te aynı bölgede yakalanan 147 tabancayla benzerlik taşıdığı belirlendi. Silahların Meriç üzerinden kaçırılarak Yunanistan ve Batı Avrupa'da kanlı eylemlere karışan "Daltonlar" ve "Bayğaralar" adlı suç örgütlerine ulaştırılmak istendiği kaydedildi.

İTİRAF GELDİ: "300 EURO KARŞILIĞINDA TAŞIDIM"

Gözaltına alınan 29 yaşındaki şüpheli, emniyetteki sorgusunda kirli iş birliğini itiraf etti. Şüpheli, silahları 300 euro karşılığında Gümülcine'ye taşımakla görevlendirildiğini, "Söz konusu silahları taşımam için talimat aldım" sözleriyle aktardı. Zanlı ayrıca, kendisine fotoğraflardan teşhis ettirilen "Mehmet" isimli bir şahsın organizatör olduğunu belirterek, "Bu kişi silahların sevkiyatını organize eden isimdir" ifadelerini kullandı.

OPERASYON GENİŞLEDİ: BİR GÖZALTI DAHA

Soruşturmanın ikinci ayağında Dedeağaç'ta operasyon düzenleyen ekipler, 43 yaşındaki bir başka Yunan vatandaşını daha gözaltına aldı. Bu şahsın sicilinin kabarık olduğu, 2012 yılından bu yana Meriç bölgesinde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı olayları nedeniyle daha önce de iki kez tutuklandığı öğrenildi. Operasyon kapsamında yeni gözaltıların olabileceği değerlendiriliyor.

