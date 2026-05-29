Yunanistan'da kirli tezgah çökertildi! Çizgi film örgütlerinin hayalet silahları ele geçirildi
Yunanistan Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nin (Yunan FBI’ı) yürüttüğü geniş çaplı operasyonda, Gümülcine yakınlarında durdurulan bir araçta 25 adet ruhsatsız "hayalet silah" ele geçirildi. Kanlı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan silahların, Meriç üzerinden Batı Avrupa’ya ve "Daltonlar" ile "Bayğaralar" gibi suç örgütlerine ulaştırılmaya çalışıldığı ortaya çıkarıldı.
Yunanistan'da "FBI" olarak nitelendirilen Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, aldığı kritik bir ihbar sonrası Selanik'ten yola çıkan bir aracı takibe aldı.
NEFES KESEN TAKİP VE GÜMÜLCİNE'DEKİ BASKIN
Cumartesi akşamı Gümülcine yakınlarında gerçekleştirilen operasyonla durdurulan araçta, 29 yaşındaki bir Yunan vatandaşı kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemelerde, suç dünyasına sevkiyatı planlanan cephaneliğin detayları ortaya çıktı.
ÇANTADAN "HAYALET SİLAHLAR" ÇIKTI
Aracın bagajında bulunan siyah seyahat çantasını açan polis ekipleri, nem ve paslanmaya karşı özel olarak naylonlara sarılmış 25 adet tabanca buldu. Üzerlerinde marka veya seri numarası bulunmayan ve bu nedenle "hayalet silah" olarak adlandırılan tabancaların, dünyaca ünlü Glock tipi silahlara olan benzerliği dikkat çekti. Silahların, izlerinin sürülmesini zorlaştıracak şekilde hazırlandığı değerlendiriliyor.