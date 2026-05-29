Yunanistan'da kirli tezgah çökertildi! Çizgi film örgütlerinin hayalet silahları ele geçirildi

SUÇ ÖRGÜTLERİ "DALTONLAR" VE "BAYĞARALAR" DEŞİFRE OLDU Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, bu sevkiyatın çok daha büyük bir ağın parçası olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen silahların paketleme yönteminin, Ekim 2024'te aynı bölgede yakalanan 147 tabancayla benzerlik taşıdığı belirlendi. Silahların Meriç üzerinden kaçırılarak Yunanistan ve Batı Avrupa'da kanlı eylemlere karışan "Daltonlar" ve "Bayğaralar" adlı suç örgütlerine ulaştırılmak istendiği kaydedildi.

İTİRAF GELDİ: "300 EURO KARŞILIĞINDA TAŞIDIM" Gözaltına alınan 29 yaşındaki şüpheli, emniyetteki sorgusunda kirli iş birliğini itiraf etti. Şüpheli, silahları 300 euro karşılığında Gümülcine'ye taşımakla görevlendirildiğini, "Söz konusu silahları taşımam için talimat aldım" sözleriyle aktardı. Zanlı ayrıca, kendisine fotoğraflardan teşhis ettirilen "Mehmet" isimli bir şahsın organizatör olduğunu belirterek, "Bu kişi silahların sevkiyatını organize eden isimdir" ifadelerini kullandı.