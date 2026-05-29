UEFA Şampiyonlar Ligi finali: PSG-Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun perdesi dev bir finalle kapanıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiltere'nin köklü ekiplerinden Arsenal karşı karşıya gelecek. Futbol dünyasının gözünü çevirdiği mücadelede kazanan taraf sezonu Avrupa'nın zirvesinde tamamlayacak.

PSG ile Arsenal sezonun en kritik maçında karşı karşıya geliyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

AVRUPANIN EN BÜYÜK KUPASI İÇİN SAHAYA ÇIKACAKLAR

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi kupasını tarihinde ilk kez müzesine götüren Paris Saint-Germain, bu yıl da başarıyı tekrarlamanın hesaplarını yapıyor. Fransız ekibi, üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olarak adını tarihe yazdırmak istiyor.

Arsenal ise uzun yıllar sonra yaşadığı lig şampiyonluğunun ardından sezonu bir Avrupa zaferiyle taçlandırmayı hedefliyor. İngiliz temsilcisi, kulüp tarihinin en önemli başarılarından birine ulaşabilmek için sahaya çıkacak.