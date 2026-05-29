Suriyeli sığınmacılardan bayramın 3'üncü gününde dönüş

Türkiye'de uzun süre yaşayan Suriyeli sığınmacıların bayramın 3'üncü gününde de gönüllü geri dönüşler sürüyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, işlemlerinin ardından Suriye'ye geçiş yapıyor. Geri dönüş merkezindeki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul ve Osmaniye'de yaşadığını belirten Suriyeli sığınmacı Yasemin Alale, 3 yıldır Türkiye'de bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye'de çok güzel günler geçti. Şam'a gideceğim. 2 kızım var. Bayramınız mübarek olsun. Ben Türkiye'yi çok çok seviyorum. Umarım tekrar görüşürüz, umarım Şam'a gelebilirsiniz. Biz hepimiz arkadaşız" dedi.

Bir diğer Suriyeli sığınmacı Nagehan Mhmod ise Türkiye'de iyi karşılandıklarını belirterek, "Türkiye'de çok günler geçti. Millet bize çok iyi baktı, yardım ettiler. İyiliklerini hiç unutmam" diye konuştu.