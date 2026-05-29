Otoban gişesinde can pazarı! Karı-kocayı ölüm ayırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sabahın ilk saatlerinde 1915 Çanakkale Otoyolu gişeleri feci bir kazaya sahne oldu. Kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarpan ve takla atan otomobilde can pazarı yaşandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan feci kazada, 62 yaşındaki Sevim Şenol tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, sürücü Mustafa Şenol ise yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında 1915 Çanakkale Otoyolu Malkara gişelerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki Mustafa Şenol idaresindeki 17 AD 771 plakalı otomobil, gişelere yaklaştığı sırada sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

GİŞELERDE CAN PAZARI: TAKLA ATAN ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Hızla beton bariyere vuran otomobil, çarpmanın şiddetiyle takla atarak durabildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU: ACI HABER GELDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, hurda yığınına dönen araçtan çıkarılan yaralı sürücü Mustafa Şenol ve eşi Sevim Şenol'a ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 62 yaşındaki Sevim Şenol, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Hastanede tedavisi süren sürücü Mustafa Şenol'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

MALKARA'DA ÇANAKKALE OTOYOLU GİŞELERİNDE KAZA

DEHŞET ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşanan feci kaza, otoyol gişelerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin hızla gelerek beton bariyerlere çarptığı ve çarpmanın etkisiyle havada takla attığı dehşet dolu anlar yer aldı.

Jandarma ekipleri, otoyol trafiğinde kısa süreli aksamaya neden olan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

