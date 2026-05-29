Kırıkkale'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Karakeçili ilçesi D260 kara yolu Cezaevi güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 06 FP 360 plakalı Fiat marka otomobil, iddiaya göre karşı şeride geçerek 34 HBC 259 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.