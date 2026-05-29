Kastamonu'da otomobil uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla 50 metrelik uçuruma devrildi. Kazada sürücü Emirhan Şahin hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Bayram için ilçeye geldiği öğrenilen Şahin'in, kazada yaralanan M.D. ile nişanlı olduğu belirtildi.