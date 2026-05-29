Hatay’da feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 75 yaşındaki Kılınç Zeytuneli yaşamını yitirdi. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Zeytuneli için sağlık ekipleri olay yerinde uzun süre müdahalede bulundu ancak yaşlı adam kurtarılamadı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.